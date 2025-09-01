¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î1Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï1Æü¡¢Å·ÄÅ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¥×¥é¥¹¡×²ñµÄ¤Ç½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤Ï³ÆÊýÌÌ¤È¶¦¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë±þÍÑ¶¨ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·úÀß¤·¡¢AIÈ¯Å¸¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¶¦Í­¤·¤¿¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£