9月1日、「マイナ免許証」の所有者がマイナンバーカードを更新する際、新たに発行されるカードへ運転免許の情報などを引き継げるようになった。 引き継げる人は、マイナ免許証かマイナ経歴証明書を持つ人。なおかつ、運転免許センターなどで、警察に署名用電子証明書を提出済みであることが求められる。なお、マイナンバーカードの有効期間が3カ月以内か、マイナンバーカ}