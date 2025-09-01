11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹­Åç¸©ÃÎ»öÁªµó¤ò½ä¤ê¡¢¸©µÄ²ñ¤ÎÃæËÜµÄÄ¹¤Ï½÷À­ÃÎ»ö¤ÎÃÂÀ¸¤ËÁ°¸þ¤­¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î¤ËÉûÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿²£ÅÄÈþ¹á»á¤Ï¡¢11·î¤ÎÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ²£ÅÄ»á¤Ï¸â»Ô½Ð¿È¤Î54ºÐ¡£ÇÀ¿å¾Ê¤ËÆþ¾Ê¸å¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÉûÃÎ»ö¤ä¹ñ¤ÎÆâ³Õ¿³µÄ´±¤ò·Ð¤Æ¡¢¹­Åç¸©¤ÎÉûÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯Àµ¼°¤Ë¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¸©µÄ²ñ¤ÎÃæËÜµÄÄ¹¤ÏËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¤Þ¤À²¿¤â