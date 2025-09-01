Î¦¾å¼«±ÒÂâÂè8»ÕÃÄ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎ¦·³¤Ë¤è¤ë¹çÆ±Áí¹ç·±Îý¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎ¦¾å¼«±ÒÂâÂè8»ÕÃÄ¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎ¦·³¤Î¹çÆ±·±ÎýÂç±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²ÂÐ½èÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë ·±Îý¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬ºÒ³²µß½õ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Çµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎ¦·³¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ Âè8»ÕÃÄ¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ê¤É¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎ¦·³¤È¶¦Í­¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¿å³²¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³«