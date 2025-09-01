111周年を迎えた宝塚歌劇団の記念式典「Oneandonlyきらめきの、その先へ」がレビュー記念日の1日、兵庫・宝塚大劇場で行われた。本公演の月組公演「GUYSANDDOLLS」の開演前に行われた式典には月組トップスター鳳月杏（ほうづき・あん）、宙組新トップの桜木みなと（さくらぎ・みなと）、星組新トップ暁千星（あかつき・ちせい）はじめ専科スター、宝塚音楽学校生徒含め254人が出演。冒頭では鳳月らトップコンビ6人