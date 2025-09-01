¹á¹ÁÅÅ»ë¹­ÇÅ¡ÊTVB¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯¥ß¥¹¹á¹Á·è¾¡Âç²ñ¡×¤¬8·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È14¿Í¤¬¥ß¥¹¹á¹Á¤Î¥È¥Ã¥×3¤ò¤«¤±¤ÆÈþ¤·¤µ¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÈÖ¹æ9ÈÖ¤ÎÄÄ±Ó»í¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¡¢7ÈÖ¤Î»Ü±§蒞¤µ¤ó¤¬½àÍ¥¾¡¡¢13ÈÖ¤ÎêÏÊ¸ÀÅ¤µ¤ó¤¬3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë