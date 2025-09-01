¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ÆÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÀîÍ·¤Ó¡ª¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¡Ä¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¾Á°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷¿À¡×¤Î?¤é¤é¤Á¤ã¤ó?¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿»ÒÌò½Ð¿È½÷Í¥¤¬¡¢Âç¿Í¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÌÈµö¤ò¤È¤Ã¤Æ2Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢±¿Å¾¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤êÂçÀÚ¤ÊÍ§Ã£¤È½©Àî·ÌÃ«¤Ø¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤ò¤·¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÃ«²Ö²»(21)¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä