NPB(日本野球機構)は1日、ソフトバンクの廣荑隆太選手に対し、制裁を科したと発表しました。廣荑選手は8月31日、タマホーム スタジアム筑後で行われたウエスタン・リーグのソフトバンク対広島の第25回戦に於いて、球審の判定に対する侮辱行為で退場処分を受けていました。これにより厳重注意と制裁金5万円が言い渡されました。