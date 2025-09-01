KISS OF LIFEの日本デビューが決定した。KISS OF LIFE(キスオブライフ)は 2023年7月に韓国でデビューしたガールズグループ。韓国・タイ・アメリカ出身のジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍グループ。グループ名KISS OF LIFEには「新鮮な音楽と魅力で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる」という意味が込められている。作曲家として活躍し受賞した経歴を持つメンバーがいるなど、デビ