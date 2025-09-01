カネボウ化粧品のプレステージブランド『SENSAI（センサイ）』から、待望の新エイジングケア＊1クリームが2025年9月3日（水）に登場します。小石丸シルク研究を基盤に開発された「センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」は、しなやかに肌へ寄り添いながら引き締め感と艶を与える逸品。彫刻美をテーマにしたデザインと共に、肌に眠る美を呼び覚ます新時代のケ