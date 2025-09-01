「ゴディバ」は、9月10日（水）から、ハロウィン限定「ゴディバ ブラックキャット コレクション」を、全国の「ゴディバショップ」、「GODIVA cafe」およびオンラインショップで発売する。【写真】黒ネコフードを脱いだクロミも超かわいい！■トートバッグ付きのセットも用意「ゴディバ」の2025年ハロウィンコレクションは、画家の田中健太郎氏が描き下ろした黒ネコのイラストをパッケージにあしらった商品が期間限定販売される