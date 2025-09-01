『ラブライブ！』シリーズの作品横断ユニット・AiScReam（アイスクリーム）が、デビューシングル「愛♡スクリ〜ム！」のキャスト実写MVを公開した。◆「愛♡スクリ〜ム！」MV「愛♡スクリ〜ム！」は、2025年1月の配信開始以来、国内外で爆発的な人気を博し、各国の音楽チャートを次々と席巻。SNSを中心にグローバルで楽曲が拡散され続けている。TikTokでのUGC投稿数は1,100万件、総視聴回数は133億回、YouTube関連