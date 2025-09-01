¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æý¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î½ýÀ×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÇßµÜ¤ÏºòÇ¯8·î¤ËÆý¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é11·î¤Ë¤Ï±¦¶»¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ëº¿¹ü¤òÏª½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ìð°õ¤Ç½ý¤ò¼¨¤·¡Öcv¥Ý¡¼¥È¤Î¸å½ý¤Ï·®¾Ï¤Ê¤ó¤À±¦¶»¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤Èµ­¤·¤¿¡£CV¥Ý¡¼¥È¤È¤ÏÈé²¼¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë°åÎÅµ¡´ï¡£¹³¤¬¤óºÞ¤ä¹â¥«¥í¥ê¡¼Í¢±Õ¤ò°ÂÁ´¤ËÅêÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á