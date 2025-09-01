［J2第28節］千葉 ２−１ 甲府／８月30日／フクダ電子アリーナ前節、昇格のライバルである仙台にアウェーで競り負けた（０−１）千葉だったが、ここで連敗をしないのが、今季の好調ぶりを物語っているのだろう。難敵の甲府とのゲームは、前半はボランチとCBの間のスペースを甲府の２シャドーらに上手く使われ、ピンチの連続で、17分には先制を許した。しかし、ここから立ち上がれるのが今季の千葉である。攻守で修正を加えな