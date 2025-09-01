なでしこジャパンの一員で現在はアメリカのエンジェル・シティでプレーする守屋都弥（29）。渡米して改めて気付かされたのは「サイドバックは１対１で勝てるかが大事」ということだった。「サイドで１対１になった時は『クロスを上げさせるな』『中に行かせるな』という２点をものすごく言われます。練習中でも試合中でも。中に行かせない意識を高めると縦に行かれて間に合わなかったり、守るバランスは難しくて苦労しています。