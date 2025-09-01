【新華社合肥9月1日】中国安徽省黄山市黟（い）県の盧村でこのほど、雨上がりの青空に平らな雲がたなびく美しい景色が広がった。「徽派建築」と呼ばれる同市で発展した伝統建築様式の古民家が、雲の合間から見え隠れする様子は、まるで郷村を描いた「動く絵巻」だった。（記者/劉軍喜）