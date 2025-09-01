酒に酔った状態の２０代女性に性的暴行を加えた罪などに問われた空手の元日本代表の男に対し、大阪地裁は９月１日、懲役３年の実刑判決を言い渡しました。判決の事実認定によりますと、大阪府の会社員・西村拳被告（２９）は、２０２２年１１月に当時の被告宅で、被害女性（２０代）が酩酊し抵抗できない状態であるのに乗じて性的暴行を加え、擦り傷を負わせました。西村被告は３軒の飲食店で２人きりで会食した後に、被害女