9月1日は防災の日。自然災害が発生した際、どこに避難するかを日ごろから把握しておくのは重要だ。全国には11万を超える指定避難場所があるが、その中でネットを騒がせたのが「田中さんの畑」である。普通は学校や体育館などがイメージされるが、なぜ個人の畑が避難場所となったのか、その経緯を取材した。 【画像】避難場所「田中さんの畑」がある高知県柏島地域 12万超えのいいねに「田中さんって何者なの？」の声