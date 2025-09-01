¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤¹¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Î¶î¤±°ú¤­¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÆ°¤­¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Àè¤Û¤É¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬¿¹»³´´»öÄ¹¤é¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¿¹»³Íµ ´´»öÄ¹¡Ö¡ÊQ.ÁíÍý¤È¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¡Ë¡Ä¡×¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÆ°¤­¤Ï¡¢¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤­¤Î¤¦¡¢´±Å¡Á°¤Ç¤Ï¡Ä¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¡ÖÀÐÇË¡¢¼­¤á¤í¡ªÀÐÇË¡¢¼­¤á¤í¡ª¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢