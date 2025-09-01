¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤¬¡¢10·î8Æü(¿å)¤Ëavex trax¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤éゔ♡Àï¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼ýÏ¿¾ÜºÙ¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î²¥¤ê¹þ¤ß¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÈÁö¤ê½Ð¤¹Ä¾Á°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏMONA¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£¢¥½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü DVD / Blu-ray¡Ë¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤Ï¹ç·×4·ÁÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£½é²óÀ¸»º