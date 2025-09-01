7·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤¬¡¢¸ø³«45Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ299²¯8348Ëü3800±ß¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø³«45Æü´Ö¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï2110Ëü2792¿Í¡£Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Î¤´Íè¾ì¤Ë¡¢¾å±Ç¤òÂ³¤±¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤Ë¡¢1¤Ä1¤Ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿¼¤¯´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþµ­Ï¿¡Ê¢¨¿ô»ú¤Ï¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢407.5²¯±ß¤Î¡Ö·à¾ì