2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¾Æ¤­°ò¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¡ÈÏÂ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡É¤¬°ú¤­Î©¤Ä¡¢¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë ¾Æ¤­°ò ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥à¡¼¥¹¤ä¡¢¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿°ò¤Î¿©´¶¤ËÉÂ¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»î°û²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿isuta¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ºî¤Î¤ªÌ£¤ò¥ì¥Ý¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë ¾Æ¤­°ò ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×¤¬ÅÐ¾ì9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì