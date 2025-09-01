バンダイナムコヌイは、同社のオリジナルブランド群をBandai Namco Nui Collection 『ぬいコレ』として、同社3回目の出展となる「東京おもちゃショー2025」バンダイナムコヌイブースで初披露した。東京おもちゃショー2025 バンダイナムコヌイブース (c)BANDAI『ぬいコレ』とは、”もっとカワイイを世界にお届け! ”をテーマにぬい活を豊かにする、同社のオリジナルブランド群。一緒におでかけしたり、おうちで遊んだり、身に着けた