京急電鉄は、泉岳寺駅から新馬場駅までの高架化事業に伴い、新たに整備される北品川駅の駅舎デザイン案を公表しました。施設コンセプトは「まちとまち、人と人をつなぐ駅。」。駅が高架化されることで、線路で分断されていた街の往来がつながり、新しい空間が創出されます。新しい駅舎は、旧東海道の街並みと調和し、宿場町にふさわしいデザインを継承することを目指しています。このデザイン案に対する意見募集が、9月30日まで行