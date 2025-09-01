ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿ÃÝÃæ¾÷´ÆÆÄ¡Ê8·î¸ø³«Îý½¬¡Ë 10»î¹ç¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢8·î31Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢´õË¾¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃÝÃæ¿·´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÀï¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤Î1Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Ü¤ìµå¤Ëºç¸¶¡ª¤µ¤é¤Ë23Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿Å·³Þ¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¡£45Ê¬¤ÎµÈÅÄ¤Î¥·¥åー¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¡ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê