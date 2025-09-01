JMS主催イベント＜KTR pre.「THE REVENGE」＞が12月7日、東京・Zepp Hanedaにて開催される。この新規イベントに黒夢、ROTTENGRAFFTY、THE ORAL CIGARETTESの出演が発表となった。2010年に初開催となったイベントシリーズ＜REDLINE＞は、昨年末の＜REDLINE ALL THE FINAL＞をもって14年間の歴史に幕を閉じた。同ファイナルにはTHE ORAL CIGARETTESの出演が予定されていたものの、そのステージは実現しなかった。その際、主催者のKTR