°ÛÎã¤ÎÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Ç¤Ï¡¢1Æü¥À¥à¤Î¿å¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ±§º´»ÔÆâ¤ÎÇÀÃÏ¤Ë¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ë¹á²¼¥À¥à¤È¡¢Æü½ÐÀ¸¥À¥à¡¢Æü»Ø¥À¥à¤Î3¤Ä¤ÎÇÀ¶ÈÍÑ¥À¥à¤Ç¤Ï8·î4Æü¤«¤é¿å¤ÎÊüÎ®ÎÌ¤ò3³ä¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥À¥à¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï8·î¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î7·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î1³ä¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãù¿åÎ¨¤Ï¸½ºß20¡ó¤«¤é40¡ó¤Û¤É¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤½¤Î¤¿¤á1Æü´Ø·¸