読売テレビは9月7日午後4時から『漫才Lovers』を放送する。漫才師によるネタ披露のほか、、8月18日に閉館し、14年の幕を閉じた劇場「よしもと祇園花月」の特集を届ける。【番組カット】よしもと祇園花月のマル秘エピソードを人気漫才師7組がぶっちゃけMCのブラックマヨネーズをはじめ、笑い飯、藤崎マーケット、ミルクボーイ、ツートライブ、ロングコートダディとともにおくるトークコーナーは、「ありがとう！祇園花月Lovers