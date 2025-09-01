The Ravens¤¬¡¢2025Ç¯11·î25Æü¤è¤ê¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãThe Ravens LIVE TOUR ¶¦ÌÄÌë¸÷¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ï2024Ç¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãThe Ravens LIVE TOUR ¶¦ÌÄÌë¸÷¡ä¤ËÂ³¤­2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¤â2024Ç¯Æ±ÍÍ¤ËÌ¾¸Å²°¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Æü»þ¤Ï11·î25Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡§THE BOTTOM LINE¡¢12·î11Æü¤ËÅìµþ¡§Spotify O-WEST¡¢12·î18Æü¤ËÂçºå¡§Yogibo META VALLEY¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÐ¥Ð¥ó