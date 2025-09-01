国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の600万人目の入館者となり、漆原正浩館長（右）から記念品を受け取るプルゼメク・パンコフスキさん（左）と息子のエレンさん＝1日午後、広島市中区広島市の国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の入館者数が1日、600万人に到達し、記念セレモニーが開かれた。2002年8月、平和記念公園内にオープン。原爆犠牲者の遺影や被爆体験記を公開するほか、爆心地から見た被爆後の街並みを表現した追悼空間