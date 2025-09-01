電気代が払える身バレ系Vtuberとしておなじみの天羽しろっぷさんがニコニコテレビちゃんとコラボしました！今回のコラボグッズに使用されているイラストは、繊細な線と柔らかな色使いが特徴のイラストレーター「河地りん」により本コラボのために描き下ろされました。どのグッズも天羽しろっぷさんのかわいらしさがたっぷりと詰まった魅力的な仕上がりです。コラボグッズは8月29日(金)19:00 〜 9月30日(火)23:59までの期