俳優の新谷姫加が1日、自身のインスタグラムを更新。オスカープロモーションに所属することを報告した。【写真】なりたい自分に…オスカー所属を報告した新谷姫加写真を添えて「この度、新谷姫加はオスカープロモーションに所属することとなりました。新しい環境の中で今まで以上に努力し、なりたい自分に少しでも近づけるよう精一杯頑張ります。応援してくださっている皆さん、これからも見守ってくださると嬉しいです」と呼