9·î1Æü¤«¤é¹âÃÎ¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤Ç2³Ø´ü¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤«¤é¸©Æâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾®³Ø¹»¤Ç2³Ø´ü¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¹âÃÎ»Ô¤Î¤Ï¤ê¤Þ¤ä¶¶¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ40Ê¬¤«¤é»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤ÏÁ´¹»»ùÆ¸404¿Í¤òÁ°¤ËËÌ²¬½¨¼ù¹»Ä¹¤¬¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢2³Ø´ü¤ÎÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Î¤¢¤È¡¢1Ç¯À¸¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î