大阪・関西万博のガンダムパビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」入場予約特典付きJAL×ガンダム レストランバスが、9月5日から運行されることが決まった。【画像】JAL×ガンダム レストランバスメニューや料金「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」 の一貫として実施。レストランバスは、万博会場である夢洲から大阪市内を結ぶ。1日3便。レストランバスでは、ミシュランの星を獲得した大阪の名店、上本町の日本