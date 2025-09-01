9·î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Æü¤ÎÂçÊ¬¸©Æâ¤â³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¸©Æâ4¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüÅÄ¤Ç¤Ï2025Ç¯¡¢56ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¸©Æâ¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿µ­Ï¿¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüÅÄ»Ô 9·î¤Î¸©Æâ¤â³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÆüÅÄ¤Ç36.4ÅÙ¡¢º´Çì¤Ç35.4ÅÙ¤Ê¤É¤È¸©Æâ4¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüÅÄ»ÔÌ±¤Ï¡Ä¡£ ÆüÅÄ»Ô ¢¡ÃËÀ­¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¤¡× ¢¡½÷À­