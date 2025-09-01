日本は本当に大丈夫か? ─トランプ米政権による関税政策やウクライナ・中東での戦争などによって、世界が混沌としています。今年は戦後80年の節目でもあるわけですが、こうした現状を久保利さんはどのように受け止めていますか。 久保利わたしは8月29日で81歳になりますので、81の爺さんが何を言っているのかと思われるかもしれませんが、ここ数年の世界の変化は異質です。過去の常識は一変しました。経験が全く通用