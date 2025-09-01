東京時間18:12現在 香港ハンセン指数 25617.42（+539.80+2.15%） 中国上海総合指数 3875.53（+17.60+0.46%） 台湾加権指数 24071.73（-161.37-0.67%） 韓国総合株価指数 3142.93（-43.08-1.35%） 豪ＡＳＸ２００指数 8927.74（-45.33-0.51%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80316.19（+506.54+0.63%） １日のアジア株は総じて上昇。香港株は大幅続伸。電子商取引大手のアリババ・グル&