2025年の漬物市場では、紅生姜の存在感が一気に高まっている。浅漬やキムチなど定番が伸び悩むなか、紅生姜は前年比30〜40％増と大きく伸びた。背景には、米不足や物価高で家庭の食卓に「焼そば」が出る回数が増えたことがある。また、春先まで高値だったキャベツが4月以降値下がりし、家庭で焼そばを作りやすくなったことも追い風になった。スーパーではチルド麺と一緒に紅生姜を買い物カゴに入れる人も増え、この組み合わせが定