¤»¤Ã¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿½é¥Ç¡¼¥È¡£µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢Èà¤ÎÈ¿±þ¤¬ÈùÌ¯¤À¤Ã¤¿¡Ä¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÈà¤¬°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡£Îø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÂæ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¡È¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç°ú¤«¤ì¤ëNG¹ÔÆ°¤òÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤¬¡¢Îø¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È