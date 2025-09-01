ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー½¸ÃÄ¥Áー¥à¥é¥Ü¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬1Æü¡¢7Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Áー¥à¥é¥Ü7Ëü¿ÍÆÍÇË ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÎòÂå3°Ì¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥Áー¥à¥é¥Ü¡ú³Ø¤Ö¡ªÌ¤Íè¤ÎÍ·±àÃÏ¤È¡¢²Ö¤È¶¦¤ËÀ¸¤­¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¡×¡£ TOS³«¶É55¼þÇ¯µ­Ç°¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¡¢ÂÎ¸³·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤¬³Ú