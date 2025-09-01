「旬味一会 宮城県ランチ＆ディナー〜杜の都と三陸の恵み〜」ロイヤルパークホテルは、9月1日〜10月31日の期間限定で、B1F 中国料理「桂花苑」において「旬味一会 宮城県ランチ＆ディナー〜杜の都と三陸の恵み〜」を開催する。「桂花苑」では、気仙沼産のフカヒレをはじめ、仙台牛や金華サバ、青葉地鶏など宮城県の食材の魅力を余すところなく楽しめるコースを提供する。前菜には、香り豊かな老酒で漬けて締めた金華サバなどの盛合