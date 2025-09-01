9月1日（現地時間8月31日）、アメリカ大陸のバスケットボール王者を決める国際大会『FIBAアメリカップ2025』の決勝が行われ、ブラジル代表がアルゼンチン代表を破り金メダルを獲得。10日間の戦いに幕を閉じた。 2大会連続で同じ対戦カードとなった決勝は、第2クォーターに抜け出したブラジル代表が55－47でディフェンディングチャンピオンのアルゼンチン代表を破り、2009年大会以来16年ぶり