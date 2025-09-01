「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」は、お腹の中の赤ちゃんの未熟な肌を乾燥から守る「胎脂」の力に着想を得たクリーム、「カネボウ クリーム イン デイII」（医薬部外品）、「カネボウ クリーム イン ナイトII」（医薬部外品）を、9月5日から発売する。「KANEBO」を象徴するアイテムである朝と夜のクリームに、有効成分と、今回新たに開発した肌を乾燥から守る「胎脂」の擬似機能成分を配合し、さ