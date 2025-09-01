日本海では2か月の休漁期間を経て底引き網漁が解禁され、石川県内の漁港には秋の味覚をたっぷり積んだ漁船が次々と帰港しました。加賀市の橋立漁港では、8月31日よる9時半ごろに出港した船が、日付が回った1日午前0時から漁を行いました。解禁初日に漁ができるのは3年ぶりということですが、日中は風が強まり、帰港を早める船も見られました。船が戻ると、カレイやタイ、メギスなどが次々と降ろされ、港が活気に満ちあふれていまし