「ミキモト ホリデーデラックスセット」MIKIMOTOは、11月1日から「ミキモト ホリデーデラックスセット」を数量限定で発売する。ジュエリーを纏う肌まで美しく−−特別なひとときを演出するスキンケアアイテムを揃えた「ミキモト ホリデーデラックスセット」。真珠の輝きをイメージしたエッセンス、クリーム、シートマスクに、グラフィカルな“M”パターンをあしらったオリジナルポーチを添えた充実のセットになっている。MIKIMOTO