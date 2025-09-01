消費期限の偽装に揺れるコンビニ大手、ミニストップ。1日午後4時、堀田昌嗣社長が会見を行い、8月18日に明らかになったこの問題について改めて謝罪しました。ミニストップ・堀田昌嗣社長：お客さまをはじめとして、加盟店の皆さま、お取引先さま、行政機関の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。問題となっているのは、東京都や大阪府など7都府県の