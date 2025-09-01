¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/01¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¿·¥æ¥Ë»Ñ¢¡²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¤â¥é¥¤¥ó¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¼«¿È¤Î½êÂ°¤¹¤ëKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼