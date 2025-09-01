¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Çµ×¡¹¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿³ÑÅÄ(C)Getty Images´¬¤­ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î31Æü¡¢F1¤Îº£µ¨Âè15Àï¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Î·è¾¡¤¬¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¡¦¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ïº£µ¨ºÇ¹â°Ì¤ËÊÂ¤Ö9ÈÖ¼ê¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ï¡¢10ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿º£Ç¯5·î¤Î¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP°ÊÍè¡¢8Àï¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬·ãÅÜ¤·¤¿³ÑÅÄ¤ÎÁö¤ê·èÄêÅª½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ÅÙ½Å¤Ê¤ë