新型「プレリュード」の先行情報が公開2025年9月に発売が予定されているホンダ新型「プレリュード」。その先行情報サイトが7月末に公開されました。プレリュードとしては24年ぶりの復活、またホンダとしても久々となる「2ドアクーペボディ」のこのモデルはどのように仕上がっているのでしょう。【画像】超カッコイイ！ これが「新型プレリュード」です！ 画像で見る（94枚）現段階で分かっていることを改めて整理してお伝え