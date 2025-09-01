【カイロ＝田尾茂樹】国連イエメン担当特使のハンス・グランドバーグ氏は８月３１日、イエメンの首都サヌアなどの国連施設が同日、反政府勢力フーシに襲撃され、世界食糧計画（ＷＦＰ）や国連児童基金（ユニセフ）などの職員１１人以上が拘束されたと明らかにした。イエメンでは２８日にイスラエル軍がサヌアを攻撃し、ＡＰ通信によると、フーシ政治部門の「首相」を含む６人の「閣僚」らが殺害された。ＡＦＰ通信が伝えた治安